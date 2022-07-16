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Корбан рассказал, куда делся гептил из атакованного ракетами Южмаша

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан опроверг слухи о том, что после ракетного удара по "Южмашу" в атмосфере произошел выброс токсичного вещества гептила, вредного для организма человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook.

По словам Корбана, вчера российские войска нанесли ракетный удар по Южному машиностроительному заводу. Удар по Днепру был нанесен с Каспийского моря бомбардировщиками Ту-95, шестью ракетами типа X-101.

После начала российского вторжения гептил на "Южмаше" был в кратчайший срок утилизирован. Поэтому его утечка сейчас исключена.

"Гептил - это компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, он имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию. Но дело даже не в этом. Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека, начиная с того, что он является канцерогенным веществом, и поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных уродств. По сути, любая часть организма человека поражается гептилом", - написал Корбан.

В первые два месяца войны в Днепре была создана рабочая группа в рамках Штаба обороны Днепра, в которую вошли мэр Борис Филатов, его заместители, руководство ЮМЗ и КБ Южное, руководство МЧС и Нацгвардии для экстренной утилизации гептила и его производных.

По словам Корбана, для того, чтобы ликвидировать ядовитое вещество в кратчайшие сроки, военная администрация города и области выделила более 100 млн гривен.

В то же время он добавил, что никто из правительства, ни профильное министерство, ни премьер-министр не откликнулись и не выделили средств на решение этой проблемы.

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Геннадий КорбанЮжмаш