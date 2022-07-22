Корбан прокомментировал возвращение в Украину

По его словам, сейчас он выбирает пункты пропуска для въезда в Украину.

“Учитывая ажиотаж и желающих меня встретить, выбираю самый комфортный пункт: Словакия, Венгрия Молдова”, - сообщил Корбан.

Подлинность указа президента о якобы лишении его и других лиц украинского гражданства Корбан комментировать отказался.

Напомним, 20 июля стало известно о возможном указ президента Украины о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.