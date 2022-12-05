Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан прокоментував ситуацію, що склалася на дніпровському водоканалі і хто за неї відповідальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в ефірі " ДніпроTV ".

"Водоканал працює з ранку до вечора. Люди там працюють з ранку до вечора, орють, та працюють ремонтні бригади. Проблема полягає в тому, що багато підвищуючих насосних станцій і просто насосних станцій запитані насамперед від електроенергії, від ТП (трансформаторних підстанцій). І оскільки ДТЕК та ЦЕК не мають графіка аварійного відключення, а також не мають графіків віялових відключень, вони відключають електроенергію, і вузли водоканалу відключаються, причому ми про це дізнаємося постфактум і відповідно вода припиняє йти", - заявив Корбан.

Він також переконаний, що критична інфраструктура має бути запитана по окремих лініях.