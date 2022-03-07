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Корбан: мы отбиваем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровской области

Автор: Артем Горовенко

Оккупационные войска РФ закрепились на Донецком направлении - в городе Пологи. Оттуда враг хотел попасть в Днепропетровскую область, но эта стратегия потерпела поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана.

"Мы хорошо подготовились - вместе с военными. Линии обороны (а их много с обеих сторон). В Лозовой стоят наши регулярные части, которые защищают область от противника. Поэтому сейчас ситуация в этой зоне стабильная. Мы наращиваем тактическое преимущество - враг не может найти лазейки, чтобы проникнуть", - сообщил он в комментарии вечером 6 марта.

Руководитель Центра теробороны Днепра также отметил: линия обороны Днепропетровщины строится вместе с Запорожской облгосадминистрацией - чтобы защитить от захватчиков также этот областной центр. В то же время Криворожское направление так же надежно защищено и имеет несколько линий обороны.

Корбан отметил, что у врага нет ни сил, ни соответствующей логистики. Результатов не дает и перегруппировка войск оккупантов.

"Мы бьем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровской области на удаленных рубежах. Жителям Днепра и области ничего не угрожает. Единственная опасность - угроза с неба. Но наш президент (Владимир Зеленский, - ред.), депутаты и многие люди активно подписывают призывы к НАТО и мировому сообществу наконец закрыть небо. И мы также приобщаемся к этому", - сказал Геннадий Корбан.

Вместе с этим, комментируя ситуацию с эвакуацией на железнодорожном вокзале, руководитель Центра теробороны Днепра сообщил, что в настоящее время полиция и городские службы обеспечили нормальную логистику на вокзале - без паники и давки.

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Геннадий КорбанДнепропетровская область