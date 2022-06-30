Корбан обратился к Зеленскому с просьбой о помощи

Руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, он попросил у президента помощи в решении проблем, которые возникли в связи с постановлениями правительства.

"24 июня 2022 года Кабинет министров принял постановление №723 которым вернул все закупки в систему Prozzoro. А это означает что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.

20 апреля 2022 года Ассоциация городов Украины подала в Кабинет министров проекты внесения изменений в постановления правительства №169 от 28.02.2022, №176 от 2.02.2022, №195 от 4.03.2022, предусматривающие возможность осуществления закупок грузовиков и других товаров для нужд ВСУ за деньги местных бюджетов. Инициатива была поддержана министром обороны Резниковым и предварительно одобрена министром финансов Украины. Однако реакция премьера была прямо противоположной без указания каких либо причин", - написал Корбан.

Он также попросил президента рассмотреть вопрос о проведении закупок в интересах обороны страны по ускоренной процедуре, как это было в начале войны.

"Вся наша работа при этом постоянно проверяется контролирующими органами, мы проходим все проверки. Прошу Вас принять решение для исправления сложившейся ситуации. Это могут быть закупки либо через президентский фонд, либо путем предоставления органам местной власти полномочий совершать закупки для нужд ВСУ, НГУ, ТРО напрямую, как это сделано в отношении одного из волонтерских фондов. Все это ради нашей победы", - написал Корбан.