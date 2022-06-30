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Корбан звернувся до Зеленського з проханням про допомогу

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Четвер 30 червня 2022 11:01
Корбан звернувся до Зеленського з проханням про допомогу Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан опублікував звернення до президента Володимира Зеленського. Зокрема, він попросив у президента допомоги у вирішенні проблем, які виникли у зв'язку з постановами уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Корбана.

"24 червня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову №723 якою повернув всі закупівлі в систему Prozzoro. А це означає що необхідне проведення тендерної процедури від 9 до 15 днів з відкритою публікацією деталей таких закупівель, що суперечить здоровому глузду і режиму секретності.

20 квітня 2022 року Асоціація міст України подала до Кабінету міністрів проекти внесення змін до постанов Уряду №169 від 28.02.2022, №176 від 2.02.2022, №195 від 4.03.2022, що передбачають можливість здійснення закупівель вантажівок та інших товарів для потреб ЗСУ за гроші місцевих бюджетів. Ініціатива була підтримана Міністром оборони Резніковим і попередньо схвалена міністром фінансів України. Однак реакція прем'єра була прямо протилежною без вказівки будь-яких причин", - написав Корбан.

Він також попросив президента розглянути питання про проведення закупівель в інтересах оборони країни за прискореною процедурою, як це було на початку війни.

"Вся наша робота при цьому постійно перевіряється контролюючими органами, ми проходимо всі перевірки. Прошу вас прийняти рішення для виправлення ситуації, що склалася. Це можуть бути закупівлі або через Президентський фонд, або шляхом надання органам місцевої влади повноважень здійснювати закупівлі для потреб ЗСУ, НГУ, ТРО безпосередньо, як це зроблено щодо одного з волонтерських фондів. Все це заради нашої перемоги", - написав Корбан.

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