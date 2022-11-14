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Корбан: критична інфраструктура Дніпра на зиму забезпечена

Фото: Геннадій Корбан (скрин відео)
Автор: Юлія Бойко

Критична інфраструктура Дніпра забезпечена всім потрібним для зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

За його словами, місто почало закуповувати генератори ще у травні, тому вся критична інфраструктура Дніпра забезпечена ними повністю.

"Оскільки ми розпочали ці процедури ще у травні, ще раз хочу запевнити всіх мешканців, що наші мережі, водоканал, тепломережі, електричні мережі, які є ДПЕК, Дніпрогаз, які загалом хоч і не є структурними міськими підрозділами, але всі забезпечені генераторами наперед. Тому критична інфраструктура в нашому місті забезпечена практично всім", - зазначив Корбан.

Щодо електропостачання, за його словами, ситуація в Дніпрі зараз також набагато краща, ніж у столиці та низці інших великих міст.

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Генадій КорбанДніпро