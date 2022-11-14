Корбан: критична інфраструктура Дніпра на зиму забезпечена
Критична інфраструктура Дніпра забезпечена всім потрібним для зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".
За його словами, місто почало закуповувати генератори ще у травні, тому вся критична інфраструктура Дніпра забезпечена ними повністю.
"Оскільки ми розпочали ці процедури ще у травні, ще раз хочу запевнити всіх мешканців, що наші мережі, водоканал, тепломережі, електричні мережі, які є ДПЕК, Дніпрогаз, які загалом хоч і не є структурними міськими підрозділами, але всі забезпечені генераторами наперед. Тому критична інфраструктура в нашому місті забезпечена практично всім", - зазначив Корбан.
Щодо електропостачання, за його словами, ситуація в Дніпрі зараз також набагато краща, ніж у столиці та низці інших великих міст.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.