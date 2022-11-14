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Корбан: критическая инфраструктура Днепра на зиму обеспечена

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Понедельник 14 ноября 2022 15:44
Корбан: критическая инфраструктура Днепра на зиму обеспечена Фото: Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Юлия Бойко

Критическая инфраструктура Днепра обеспечена всем необходимым для зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV".

По его словам, город начал закупать генераторы еще в мае, поэтому вся критическая инфраструктура Днепра обеспечена ими полностью.

"Поскольку мы начали эти процедуры еще в мае, еще раз хочу заверить всех жителей, что наши сети, водоканал, теплосети, электрические сети, которые есть ДТЭК, Днепрогаз, которые в целом хоть и не являются структурными городскими подразделениями, но все обеспечены генераторами заранее. Потому критическая инфраструктура в нашем городе обеспечена практически всем", - отметил Корбан.

Касательно электроснабжения, по его словам, ситуация в Днепре сейчас также гораздо лучше, чем в столице и ряде других крупных городов.

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Геннадий Корбан Днепр
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