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Корбан: Днепропетровская область готова защищаться от российских оккупантов

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепре и области остается спокойной. В то же время Днепропетровская область готова дать отпор оккупационным войскам России - в случае попытки их вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона 18 марта.

"Я думаю, что мы готовы лучше многих в восточных и юго-восточных регионах страны. У нас было время подготовиться и мы это сделали. Мы не подпускаем врага близко к области", - сказал он.

Корбан также отметил, что СБУ и полиции удается вовремя выявлять вражескую агентуру, которая пытается выведывать данные о защите Днепропетровской области.

Он также добавил, что продолжается круглосуточная слежка за ситуацией безопасности, в частности, и в Кривом Роге.

В то же время Корбан опроверг слух, что вражеские войска находятся в Апостолово. "Они пробовали обстреливать Апостолово, но даже не дернулись туда. Там есть небольшие населенные пункты - Марьянское - куда они пытались заехать. И получили жесткий отпор", - сообщил он.

Моральный дух войска оккупантов Корбан назвал низким. В то же время длительное сопротивление Украины разрушило вражескую логистику и нанесло российской армии большие потери.

"У нас есть много сигналов, что многие из них приходят к поселковым головам, ища возможности сдаться в плен. Поэтому российские военнослужащие, что хотят сдаться, могут приходить в церковь и там получать контакт, чтобы сложить оружие и прекратить боевые действия на территории Украины", - резюмировал руководитель Центра теробороны Днепра.

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ДнепрВторжение России в Украину