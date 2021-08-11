Корбан: Чаус ничего не знает, кроме одного эпизода, связанного с прошлой властью

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус волею судеб попал в водоворот событий и по сути не владеет никакими ценными для спецслужб знаниями, кроме одного эпизода, связанного с прошлой властью.

"На мой взгляд - это невероятная история обычного судьи и обычного взяточника, которых у нас в стране сотни, тысячи. Этот человек попал в некий водоворот событий, неконтролируемый, при котором он выглядит в глазах людей, как резидент трех разведок, за которым гоняются НАБУ, СБУ, молдавские спецслужбы и которому то предоставляют, то не предоставляют убежище, которого похищают то туда, то обратно. И все это делается страшными начальниками", - отметил Корбан.

Нечто схожее, добавляет он, происходило и с ним, но не в таких масштабах.

"Моя версия - это какое-то проведение. С ним произошло все то, что произошло и со мной, только в очень гипертрофированном варианте. Его перевозили через границу чуть ли не первые особы личной охраны президента Порошенка, как говорится в документах НАБУ... Я лично считаю его глубоко несчастным человеком, потому что попасть в такой передел", - добавил Корбан.

По его мнению, это не история с похищением какого-то страшного преступника, а стечение обстоятельств, так как Чаус не является носителем каких-то знаний.

"Для меня это не история с похищением, с каким-то страшным преступником, которого ищут 2 страны, пол мира и 3 разведки. Это проведение... Чаус не является носителем каких-либо знаний, Чаус не является носителем вообще чего- либо. Он заложник обстоятельств", - резюмировал он.