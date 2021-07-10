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Корабль Cargo Dragon вернулся на Землю и успешно приводнился в Атлантике

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Украина, Суббота 10 июля 2021 09:21
Корабль Cargo Dragon вернулся на Землю и успешно приводнился в Атлантике Фото: Cargo Dragon вернулся на Землю (twitter.com/NASA)
Автор: Юлия Струк

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся от Международной космической станции, вернулся на Землю. В субботу он штатно приводнился в Атлантике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Указано, что мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы состоялось в 06:30 по киевскому времени в Мексиканском заливе. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту. Вертолет после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.

Cargo Dragon привез на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц.

Как писало РБК-Украина, в четверг стало известно, что под наблюдением астронавта NASA Шейна Кимбро космический грузовой корабль Cargo Dragon отсоединился от МКС.

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