Корабль Cargo Dragon вернулся на Землю и успешно приводнился в Атлантике

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon , отстыковавшийся от Международной космической станции, вернулся на Землю. В субботу он штатно приводнился в Атлантике.

Указано, что мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы состоялось в 06:30 по киевскому времени в Мексиканском заливе. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту. Вертолет после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.

Cargo Dragon привез на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц.