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Корабель Cargo Dragon повернувся на Землю і успішно приводнився в Атлантиці

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Україна, Субота 10 липня 2021 09:21
Корабель Cargo Dragon повернувся на Землю і успішно приводнився в Атлантиці Фото: Cargo Dragon повернувся на Землю (twitter.com/NASA)
Автор: Юлія Струк

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon, що відстикувався від Міжнародної космічної станції, повернувся на Землю. У суботу він штатно приводнився в Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію-розробника SpaceX.

Зазначено, що м'яке приводнення капсули за допомогою парашутної системи відбулося о 06:30 за київським часом у Мексиканській затоці. У районі посадки знаходилося пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту. Вертоліт після підйому капсули з води доставив її на сушу.

Cargo Dragon привіз на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС. Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

В цілому корабель Cargo Dragon пробув в складі МКС місяць.

Як писало РБК-Україна, в четвер стало відомо, що під наглядом астронавта NASA Шейна Кимбро космічний вантажний корабель Cargo Dragon від'єднався від МКС.

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