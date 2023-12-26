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Корабель та понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 354 960 (+1010) осіб ліквідовано;
  • танків - 5899 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 10956 (+37) од.;
  • артилерійських систем - 8366 (+19) од.;
  • РСЗВ - 9934 од.;
  • засоби ППО - 614 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6458 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 1618 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+1) од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11109 (+34) од.;
  • спеціальна техніка - 1239 (+5) од.

 

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Війна Росії проти УкраїниВСУГенштаб ВСУ