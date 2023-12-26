Корабель та понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
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