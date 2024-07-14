Копа Амеріка: Уругвай у серії пенальті виборов бронзові медалі в Канади

Копа Амеріка-2024, матч за 3-тє місце

Канада – Уругвай – 2:2 (пенальті – 3:4)

Голи: Коне, 22, Девід, 80 – Бентанкур, 8, Суарес, 90+2

"Селесте" повели в рахунку в дебюті зустрічі, коли Бентанкур із кута воротарського майданчика потужним ударом під поперечину завершив атаку після кутового. "Кленові листки" відігралися на екваторі тайму. Це Коне в акробатичному стрибку переправив м'яч за спину кіпера.

Новий обмін голами стався під завісу основного часу. Канадців вивів вперед Девід, який зіграв на добиванні з меж штрафного. Проте, Уругвай врятував Суарес – ветеран у дотик замкнув простріл Хіменеса в доданий арбітром час.

У післяматчевій же лотерії воротар уругвайської команди Рочет узяв удар Коне, а зірка Канади Девіс поцілив у поперечину невдалою "панєнкою". Натомість Вальверде, Бентанкур, Де Арраскаета і Суарес були точними. Отже, збірна Уругваю виборола "бронзу".

Переможець Копа Амеріка визначиться в ніч на понеділок. За титул позмагаються збірна Аргентини та національна команда Колумбії. Останні лише одного разу перемагали на континентальній першості (2001).