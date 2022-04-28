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Координатор системы ООН отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя

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Четверг 28 апреля 2022 13:37
Координатор системы ООН отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя Фото: координатор системы ООН отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш приказал представительнице ООН в Украине Оснат Лубрани отправляться в Запорожье. ООН будет готовиться к организации эвакуации украинцев из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я отправляюсь в Запорожье, чтобы подготовиться к эвакуации тех, кто надеется из Мариуполя. ООН полностью мобилизована, чтобы помочь спасти жизнь украинцев и оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - пишет Лубрани.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул ООН в том, что они долгое время откладывали решение гуманитарных проблем в Украине.

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