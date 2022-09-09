Кооперация благотворительности – рецепт Гуманитарного хаба Харьковской ТЭЦ-5

Около 150 тонн гуманитарной помощи за тридцать недель войны собрал и передал жителям Слобожанщины Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5. Об этом сообщил руководитель теплоцентрали Александр Минкович.

"Наш Гуманитарный хаб взаимодействия и поддержки харьковчан оперативно организовался с первых дней войны при содействии Благотворительного фонда "Майбутнє - дітям". Семь месяцев военной агрессии показали, что люди в значительной степени лишены элементарных возможностей зарабатывать и покупать. Но это не отменяет их потребностей заботиться о своих семьях", – говорит Александр Минкович.

По его мнению, даже мощным предприятиям и организациям в таких условиях самостоятельно удалось бы немного. Поэтому Гуманитарный хаб ТЭЦ-5 избрал путь кооперации благотворителей.

Более десяти благотворительных организаций привлек и объединил для помощи слобожанам Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5. Это БФ "Майбутнє - дітям", Благотворительный фонд Игоря Волчанчина, Международный благотворительный фонд "100 дел", БФ "Возрождение и поддержка", "Восточный рубеж", BlueCheckUkraine, Украинский Христианский Благотворительный Фонд "Покров", Фонд "Качество жизни", "Global Emprovement Mission".

"Особенно теплые слова от всех слобожан адресуем Уманскому Свято-Покровскому храму. Еженедельно оттуда привозит 2-4 тонны грузов для нашего Гуманитарного хаба Зинаида Сорока. Это обычная женщина. В волонтерской среде ее называем Баба Зина, на передовой ей дали позывной Бабка-легенда. И действительно, то, что она делает для громады Слобожанщины – это уже своего рода легенда.

Искренняя благодарность всем нашим партнерам. За этот период совместными усилиями мы собрали и передали горожанам около 150 тонн продуктов, лекарств, предметов гигиены и первоочередной необходимости. Уверен, что круг донорской поддержки в рамках нашего Гуманитарного хаба будет расширяться, Харьков и его жители того достойны", – сказал руководитель ТЭЦ-5 Александр Минкович.