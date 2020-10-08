Концерт и ночная работа кафе: в Харькове расследуют нарушения карантина

Правоохранители расследуют ряд нарушений карантина в Харькове. Нарушения противоэпидемических требований зафиксировали в Киевском, Шевченковском и Московском районах города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В понедельник, 5 октября, во Дворце студентов по улице Пушкинской народная артистка Украины провела внеплановый концерт, на который пришло около 500 зрителей. Организаторы уверяют, что в помещение все заходили в масках и после проверки температуры.

Еще одно нарушение карантина зафиксировали 4 октября. В больницу доставили 35-летнего мужчину с травмой головы. Оказалось, что он ночью отдыхал в кафе по улице Сумской, что запрещено требованиями карантина.

В ночное время работало еще одно кафе, расположенное на улице Бучмы. Нарушение зафиксировали в ночь с 6 на 7 октября.

Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 51 тысячи гривен до лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в эти выходные полиция открыла уголовное производство за то, что несмотря на карантин, в Харькове состоялся концерт Оли Поляковой.

Как писало РБК-Украина, проведение концерта во время карантина раскритиковали в Министерстве культуры.