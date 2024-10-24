Концентрація росіян на Селидовому уповільнює можливе захоплення Покровська, - ISW

Зазначається, що успіх ворога в Селидовому та його околицях відбувся за рахунок здатності росіян підтримувати масштабний наступ безпосередньо на Покровськ, як визначену раніше оперативну мету.

Оприлюднені 22 і 23 жовтня геолокаційні відеозаписи демонструють просування російських військ уздовж вулиці Східна на північному сході міста, а також на північ уздовж вулиць Берегової та Захисників на сході міста у напрямку до його центру.

Оприлюднені 23 жовтня геолокаційні кадри також свідчать, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус "Донецької народної республіки") захопили Ізмайлівку (на південний схід від Селидового).

А опубліковані 23 жовтня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ також просунулася на північно-східну околицю Новоселидівки (на захід від Ізмайлівки та на південь від Селидового) і в поля на північний захід від Цукуриного (також на південь від Селидового, але на північ від району Ізмайлівка-Новоселидівка).

Російські ЗМІ повідомили, що війська агресора просунулися на північ Селидового та досягли околиць Вишневого (на захід від міста) по трасі С05091. Просуваючись на північний захід від Цукуриного, ворог також мав територіальні здобутки у Гірнику (на південний схід від Селидового), хоча ISW поки що не знайшов підтвердження цим заявам.

У звіті зазначається, що просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста, можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці у котлі, що руйнується.

Водночас, зазначають в ISW, українські війська, схоже, взяли на себе зобов'язання надійно обороняти це місто і суттєво затримали просування російських військ відтоді, як війська РФ уперше почали наступати на населений пункт приблизно у серпні 2024 року.

"Селидове не є оперативною метою Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, ймовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі", - йдеться у звіті.

Захват Покровска "буксует"

Український військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив цю динаміку. За його словами, російське командування на Покровському напрямку зараз стикається з кількома більш локалізованими "проблемами", що не піддаються прямому захопленню російськими військами Покровська.

Машовець підкреслив, що в той час, як велика кількість російських сил була перекинута на весь Покровський фронт, великий контингент підрозділів 2-ї загальновійськової армії (ЗВА) (Центральний військовий округ, ЦВО) і 90-ї танкової дивізії (41-ша ЗВА, ЦВО) задіяний у спробах захопити Селидове, а не в розвитку атак на Покровськ.

Аналітик дійшов висновку, що російське командування створило великий оперативний резерв для наступу на Покровськ і Мирноград. Однак ці сили загрузли в атаках на Селидове та південний фланг Покровська, який російське командування сподівалося швидко захопити.

Російський військовий блогер і колишній інструктор підрозділу "Шторм-Z" погодився з аналізом Машовця, Він зазначив, що, попри загальновизнану важливість захоплення російськими військами Покровська, "процес буксує".

Блогер зазначив, що зацикленість російського командування на південному фланзі Покровська, призвела до "розпорошення сил і засобів". А це, своєю чергою, спровокувало "надмірні" втрати російської піхоти, а також дало ЗСУ додатковий час на подальше укріплення самого Покровська.

Селидове виснажує війська РФ

В ISW переконані, що росіяни найближчими днями можуть захопити Селидове, однак захоплення цього міста не означає захоплення Покровська.

В Інституті переконані, що захоплення Селидового, ймовірно, виснажило і виснажує російські війська та знизить їхню боєздатність, якщо вони отримають наказ розвернутися в напрямку Покровська.

"Українська оборона Покровська та підступів до нього (а саме залізниці та шосе М-30) вже стримує російське просування до міста, а виснаження російських сил у цьому районі, ймовірно, ще більше сповільнить це просування. Це завдасть шкоди російським наступальним перспективам у цьому районі впродовж наступних тижнів", - констатують в ISW.