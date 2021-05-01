Концентрация активов облэнерго в одном холдинге не монополизация, а мировая практика, - эксперт

Эксперт заявил, что 30 апреля стало известно о сделке по покупке 24% акций "Кировоградоблэнерго" компанией "ДТЭК Сети". Визир считает, что соглашение соответствует законодательству и не может расцениваться как монополизация рынка, поскольку операторы системы распределения - это естественные монополии на территории своей лицензионной деятельности, занимающиеся электросетями.

"В определенной области или городе они не могут иметь конкурентов просто потому, что прокладывать альтернативные сети для передачи тока не выгодно и в этом нет смысла", - подчеркнул эксперт.

По его словам, согласно закону Украины "О естественных монополиях" - некорректно добавлять друг к другу объемы распределения или прибыли естественных монополий.

"Операционные процессы каждого ОСР зависят исключительно от территории, где они находятся и на которую распространяется территория действия их лицензии. Например, бизнес по распределению "Запорожьеоблэнерго" - является монополией только на территории Запорожской области, и не имеет отношения к другим областям. То же касается и "Кировоградоблэнерго". Соответственно, естественная монополия ОСР на какой-то территории не дает полномочий этому ОСР на другой", - подчеркнул эксперт.

Регулятор НКРЭКУ контролирует работу ОСР для того, чтобы исключить злоупотребления. Если существует нарушение, за это компании несут реальную ответственность.

"Стоит добавить, что (НКРЭКУ) реально штрафует за нарушения. Только в апреле значительные суммы штрафов были начислены Харьковоблэнерго и ДТЭК Киевские электросети. Разные территории лицензионной деятельности, разные владельцы, штрафуют - всех", - подчеркнул Визир.

При этом принцип контроля сохраняется не зависимо от формы собственности, состава акционеров, публичности бизнеса. Регулятор одинаково контролирует все 32 ОСР в стране.

В Европе, по его словам, ситуация, когда один крупный энергохолдинг работает во многих регионах страны на рынке распределения электроэнергии - это стандартная практика.

"Для примера, и Италии OCP группы Enel обслуживает всю страну, кроме Рима и Милана. При этом их опять-таки жестко контролирует Регулятор. Как результат-качество примерное: показатель отключений электроэнергии SAIDI в стране составляет около 40 мин в год. Так что, господа, концентрация ОСР - это не "предательство". Это обычная мировая практика", - подчеркнул эксперт.