До конца года Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля: в США назвали условие

"Украинцы были невероятно стойкими, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российских аэродромах. Вот что нужно. Мы предоставили кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", - считает Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут сделать, но украинцам необходима способность победить.

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и больше неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Длительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", - предположил американский генерал.

Напомним, ранее генерал США Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что ситуация уже значительно меняется в пользу Украины.

Добавим, что британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

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