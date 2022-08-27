UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До конца года Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля: в США назвали условие

Фото: бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого ей нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса в интервью DW.

"Украинцы были невероятно стойкими, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российских аэродромах. Вот что нужно. Мы предоставили кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", - считает Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут сделать, но украинцам необходима способность победить.

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и больше неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Длительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", - предположил американский генерал.

Напомним, ранее генерал США Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что ситуация уже значительно меняется в пользу Украины.

Добавим, что британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаВойна России против Украины