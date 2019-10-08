До конца года убытки АО "Днепрогаз" составят 194 млн гривен

Тариф на распределение газа для АО "Днепрогаз" уже несколько лет подряд является планово убыточным. По итогам прошлого года убытки компании от распределения голубого топлива составили 137 млн гривен. Если ситуация не изменится, до конца 2019 года компания получит убытки в размере 194 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Сумма убытков, которые АО "Днепрогаз" получит до конца текущего года, может составить 194 млн гривен. Это на 42% больше, чем в прошлом году. Уже более трех лет тариф на распределение газа, который для компании утверждает НКРЭКУ, является экономически необоснованным. За это время общая сумма убытков "Днепрогаза" достигла 370 млн гривен. Спровоцированный госрегулятором кризис заставляет квалифицированных специалистов оставлять занимаемые должности и трудоустраиваться в другие компании энергетического сектора", - говорится в сообщении.

"Действующий тариф на распределение природного газа для АО "Днепрогаз" составляет всего 9% от действующей цены на газ для конечного потребителя, - рассказывает финансовый директор "Днепрогаза" Лилия Кузнецова. – С 6,27 гривен за 1 куб. м голубого топлива (цена, установленная КМУ в сентябре 2019 года) доля АО "Днепрогаз" составляет лишь 56 копеек. На эти средства специалисты предприятия выполняют установку индивидуальных приборов учета газа, капитальные ремонты и модернизацию системы газоснабжения Днепра и Днепровского района, а также осуществляют выплату заработных плат".

В пресс-службе отметили, что компанию продолжают покидать квалифицированные специалисты. В течение 2019 года из-за неконкурентной заработной платы уволились 124 сотрудника. На сегодняшний день средний уровень оплаты труда в АО "Днепрогаз" почти на 37% меньше, чем средняя зарплата в промышленном секторе Днепропетровской области, и составляет около 7,2 тыс. гривен, в то время как средняя оплата труда в промышленности региона - более 11,6 тыс. гривен. Вакантными остаются 544 должности, среди которых слесари по ремонту оборудования ГРП/ШРП, газовых колодцев, сварщики, водители автотранспортных средств, контроллеры.

"Действующие тарифы на распределение газа для Операторов ГРС из года в год углубляют кризис в газовой отрасли. Низкий уровень финансирования приводит к критическому состоянию газовых сетей, что в свою очередь создает риски для безопасного и стабильного газоснабжения. Например, в рамках утвержденного НКРЭКУ Плана развития АО "Днепрогаз" на 2019 год запланирована модернизация только одного газораспределительного пункта. Однако в Днепре и Днепровском районе 24 ГРП работают более 40 лет и требуют реконструкции. Выход из кризисной ситуации заключается в устранении дискриминационных тарифов на распределение газа, которые почти втрое ниже экономически обоснованного уровня. Так, среднемесячный платеж за услуги по распределению голубого топлива на 1 домовладение в 2018 году в Днепре составил 78,96 гривен, что даже ниже затрат на мобильную связь и интернет", - говорится в сообщении.

АО "Днепрогаз" настаивает на необходимости следующих шагов со стороны НКРЭКУ: