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До конца года справка о прописке будет только в смартфоне, - Федоров

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 08:34
До конца года справка о прописке будет только в смартфоне, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Проблема справкой о прописке будет решена в ближайшее время. До конца года все получат возможность "носить" ее в смартфоне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Громадське".

Министр пояснил, что в Украине более тысячи общин, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.

"То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке", - отметил Федоров.

Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.

"Общины должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча общин заработает", - сообщил министр.

Федоров обещает, что проблему с пропиской решат до конца года.

"И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность - носить эту справку - на плечи государства", - сказал министр.

Напомним, Верховной раде рекомендуют разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте жительства.

РБК-Украина писало, что можно изменить место регистрации онлайн. Сейчас услугой можно воспользоваться в портале "Дія" только владельцам ID-карт, но в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта.

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