До конца года в сервисной зоне "Чонгара" запустят хаб

На административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью в сервисной зоне пункта пропуска "Чонгар" до конца 2020 года планируют создать хаб. Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он рассказал, сервисная зона КПВВ "Чонгар" достроена, а Центр предоставления админуслуг готов к работе, при этом определенные "элементы" сервисной зоны планируют запускать поэтапно.

"По сервисной зоне КПВВ "Чонгар" мы работаем над тем, чтобы создать там хаб. Чтобы в этом хабе предоставлялось те услуги, в которых нуждаются люди, пересекающие админграницу: это или почтовая связь, банковские услуги или административные. Сервисная зона достроена, более того - там ЦПАУ готов к тому, чтобы обслуживать клиентов. Но там будет расширенный функционал, и мы вместе с нашими партнерами, с которыми я заключил меморандум во время визита президента в Азербайджан, работаем над тем, чтобы до конца этого года этот хаб заработал. Мы будем поэтапно внедрять те элементы, которые можно реализовать раньше, чем запустится полностью этот хаб", - сообщил Гусев.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, на административной границе с аннексированным Крымом после реконструкции открыли контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".