До конца года РФ планирует выдать миллион паспортов на Донбассе, - правозащитники

Раздача "двуглавых" паспортов в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась еще в 2019 году.

Согласно официальным данным, российское гражданство с тех пор получили больше 600 тысяч украинцев на этих территориях. По информации ВПГ, на самом деле эта цифра как минимум на 100 тысяч выше.

Уже на следующей неделе в России состоятся очередные выборы в Государственную думу. В них примут участие жители оккупированной части Донбасса, которым ускоренными темпами выдают российские паспорта.

"Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму РФ. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них заступиться в случае чего", - объяснил Лисянский.