До конца года в Киеве реконструируют 65 километров электрических линий

"ДТЭК Киевские электросети" планирует до конца года завершить реконструкцию более 65 километров электрических линий, увеличив инвестиционную программу на 30%.

Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Киевские электрические сети".

"Это техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестпрограмму в 2021 году на 30% по сравнению с 2019–2020 годами. Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры в соответствии с потребностями города и его жителей", - говорится в сообщении.

Реконструкция будет касаться линий среднего и низкого уровней напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электроэнергии у жителей столицы, предприятий и организаций.

Сейчас компания полностью реконструировала 10 трансформаторных и распределительных пунктов. Всего в 2021 году "ДТЭК Киевские электросети" планируют полностью заменить более 65 километров линий электропередачи и 104 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 35 объектов.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможно благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф. Он позволил увеличить инвестиционную программу ДТЭК Киевские электросети на 30% по сравнению с 2019–2020 годами.

В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 645 млн грн.

При проведении реконструкции электролиний специалисты "ДТЭК Киевские электросети" проводят полную замену электрического провода. Если это кабельная линия, то под землей заново, вместо старого изношенного кабеля, прокладывают новый и современный.