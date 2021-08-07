До кінця року в Києві реконструюють 65 кілометрів електричних ліній

"ДТЕК Київські електромережі" планує до кінця року завершити реконструкцію понад 65 кілометрів електричних ліній, збільшивши інвестиційну програму на 30%.

Про це йдеться в повідомленні компанії "ДТЕК Київські електричні мережі".

"Це технічне оновлення стало можливим завдяки впровадженню стимулюючих інвестиції RAB-тарифів у 2021 році. Вони дозволили компанії збільшити інвестпрограму у 2021 році на 30% в порівнянні з 2019-2020 роками. Ці кошти спрямовуються на модернізацію та розвиток енергетичної інфраструктури відповідно до потреб міста та його мешканців", - йдеться у повідомленні.

Реконструкція стосуватиметься ліній середнього та низького рівнів напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електроенергії у жителів столиці, підприємств і організацій.

Зараз компанія повністю реконструювала 10 трансформаторних і розподільних пунктів. Всього у 2021 році "ДТЕК Київські електромережі" планують повністю замінити понад 65 кілометрів ліній електропередачі і 104 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій.

Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 35 об'єктів.

У компанії заявили, що збільшити обсяги коштів, які компанія інвестує в проекти повної заміни енергообладнання, стало можливо завдяки переходу компанії на стимулюючий інвестиції RAB-тариф. Він дозволив збільшити інвестиційну програму ДТЕК Київські електромережі на 30% у порівнянні з 2019-2020 роками.

У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 645 млн грн.

При проведенні реконструкції електроліній фахівці "ДТЕК Київські електромережі" проводять повну заміну електричного дроту. Якщо це кабельна лінія, то під землею заново, замість старого зношеного кабелю, прокладають новий і сучасний.