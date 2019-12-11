До конца года "Хмельницкгаз" откроет четыре Центра обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Подразделения начнут функционировать в Белогорье, Городку, Полонном и Ярмолинцах

Начиная с 2016 года "Хмельницкгаз" открыл уже семь Центров обслуживания европейского образца. Сейчас почти 65% клиентов компании получают весь спектр качественных современных услуг газораспределительной компании по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К концу 2019 года аналогичные подразделения начнут функционировать еще в четырех районных центрах: Белогорье, Городку, Полонном и Ярмолинцах. По словам пресс-службы, современным сервисом без очередей и неудобств будет охвачено уже свыше 82% области.

"Хмельниччина стала одной из первых областей в Украине, где за четыре года открылись сразу семь новых и современных центов обслуживания клиентов европейского образца. Сейчас к завершению 2019 года мы порадуем потребителей еще 4 районов Хмельниччини", - информирует председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко.

В пресс-службе подчеркнули, что АО "Хмельницкгаз" - клиентоориентированная компания, которая уделяет значительное внимание удобству и доступности в общении со своими потребителями. Следовательно, значительные ресурсы были направлены и освоены на улучшение сервисного обслуживания и создания соответствующих условий пребывания потребителей в современных центрах.

"В новых структурных подразделениях АО "Хмельницкгаз" потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах. Кроме того, во время пребывания клиенты могут зарегистрироваться в онлайн-сервисах, что еще значительно упростит общение с газовой компанией", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, немало новшеств реализовано в центрах: это помощь специалистов в пользовании терминалами, автоматизированная электронная очередь, достаточное количество менеджеров и специалистов необходимого профиля. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"Нам удалось совместить в просторных помещениях центров весь спектр услуг: от информирования о любых газовых вопросах до процесса присоединения к газовым сетям, изготовление проектной документации, - информирует начальник управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы практически аннулировали до недавнего времени существующие очереди".