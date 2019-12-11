До кінця року "Хмельницькгаз" відкриє чотири Центри обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Підрозділи почнуть функціонувати у Білогір’ї, Городку, Полонному та Ярмолинцях

Починаючи з 2016 року "Хмельницькгаз" відкрив уже сім Центрів обслуговування європейського зразка. Наразі майже 65% клієнтів компанії отримують увесь спектр якісних сучасних послуг газорозподільної компанії за місцем проживання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

До кінця 2019 року аналогічні підрозділи почнуть функціонувати ще у чотирьох районних центрах: Білогір’ї, Городку, Полонному та Ярмолинцях. За словами прес-служби, сучасним сервісом без черг та незручностей буде охоплено вже понад 82% області.

"Хмельниччина стала однією з перших областей в Україні, де за чотири роки відкрились одразу сім нових та сучасних центів обслуговування клієнтів європейського зразка. Наразі до завершення 2019 року ми порадуємо споживачів ще 4 районів Хмельниччини", - інформує голова правління АТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко.

У прес-службі підкреслили, що АТ "Хмельницькгаз" - клієнтоорієнтована компанія, що приділяє значну увагу зручності та доступності у спілкуванні зі своїми споживачами. Відтак, значні ресурси були скеровані та освоєні на покращення сервісного обслуговування та створення відповідних умов перебування споживачів у сучасних центрах.

"У нових структурних підрозділах АТ "Хмельницькгаз" споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах. Окрім того, під час перебування клієнти можуть зареєструватися у онлайн-сервісах, що ще значно спростить спілкування з газовою компанією", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, чимало нововведень реалізовано у центрах: це допомога фахівців у користуванні терміналами, автоматизована електронна черга, достатня кількість менеджерів та фахівців необхідного профілю. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

"Нам вдалося поєднати у просторих приміщеннях центрів увесь спектр послуг: від інформування щодо будь-яких газових питань до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - інформує начальник управління клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того, завдяки досконалості даного проекту, ми практично анулювали донедавна існуючі черги".