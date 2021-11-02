До кінця 2021 року у Вінницькій області буде завершено ремонт об'їзної Тульчина

До кінця цього року на Вінниччині буде завершено ремонт об'їзної дороги міста Тульчин. Роботи там проводяться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова в Facebook.

Наразі, за даними ОДА, вже завершується ремонт ділянки протяжністю 5,8 км дороги обласного значення О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин.

Ця дорога до включення її до програми "Велике будівництво" не ремонтувалася 30 років.

Під час ремонту дорогу було розширено, укріплено основу із застосуванням щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом. На всій протяжності відрізка було укладено нижній та верхній шари дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші.

Наразі підрядник проводить зміцнення узбіччя та облаштування з'їздів.