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Контрразведка СБУ задержала российских агентов, которые пытались устроиться в ВСУ

Фото: контрразведка СБУ задержала российских агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Контрразведка СБУ задержала агентов РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ. Предателями оказались двое жителей Вышгородского района, которые содействовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным пресс-службы, вооруженные мужчины принимали активное участие в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевской области пособники оккупантов остались на территории региона, сообщили в НБУ.

Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и места базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой - хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева.

"Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.

Напомним, СБУ разоблачила гражданина России, в течение двух лет поддерживал террористов на Донбассе и собирал деньги для покупки необходимой военной амуниции оккупантам.

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Служба безопасности Украины