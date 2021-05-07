Контроллеры "Закарпатгаза" передали 200 тысяч показателей в приложение "104.ua контроллеры"

За год работы мобильного приложения "104.ua Контроллеры" работники АО "Закарпатгаз" передали почти 200 тысяч показателей счетчиков газа. Данный сервис используется для актуализации данных потребителей во время контрольного снятия показаний счетчиков, в частности инвентаризации.

Контрольная фотофиксация показаний счетчиков специалистами газовых компаний позволяет избежать каких-либо разногласий с потребителем, фактические данные отражаются в лицевых счетах клиентов.

Ежедневно онлайн-система формирует задания для контрольного снятия показаний счетчиков природного газа у потребителей. В начале рабочего дня контроллер открывает приложение, подключается к серверу и видит, какие адреса нужно обойти.

"Контроллер приходит к потребителю, отмечает в приложении данные счетчика и фиксирует их на фото, которое сразу попадает в транзитную базу. Вся собранная информация обрабатывается автоматически и сохраняется в системе. С появлением приложения "104.ua Контроллеры" исчезли ошибки, погрешности, накопления и обработка материалов в бумажном виде. Контроллер, кроме счетчика в приложении фиксирует модель счетчика, его размещение, состояние", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Закарпатгаз" Александр Киндяк.

Сегодня в АО "Закарпатгаз" работает 100 контролеров, при этом количество потребителей природного газа в области превышает 275 тысяч. Использование приложения "104.ua Контроллеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременило стандарты работы газовиков.