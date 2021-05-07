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Контролери "Закарпатгазу" передали 200 тисяч показників у додаток "104.ua Контролери"

Новость на русском → Закарпатська область, П'ятниця 07 травня 2021 14:02
Контролери "Закарпатгазу" передали 200 тисяч показників у додаток "104.ua Контролери" Фото: контролери "Закарпатгазу" передали 200 тисяч показників у додаток (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Україна

За рік роботи мобільного додатку "104.ua Контролери" працівники АТ "Закарпатгаз" передали майже 200 тисяч показників лічильників газу. Даний сервіс використовується для актуалізації даних споживачів під час контрольного зняття показників лічильників, зокрема інвентаризації.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Контрольна фотофіксація показань лічильників фахівцями газових компаній дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей зі споживачем, фактичні дані відображаються в особових рахунках клієнтів.

Щодня онлайн-система формує завдання для контрольного зняття показань лічильників природного газу у споживачів. На початку робочого дня контролер відкриває додаток, підключається до сервера і бачить, які адреси потрібно обійти.

"Контролер приходить до споживача, зазначає у додатку дані лічильника та фіксує їх на фото, яке одразу потрапляє до транзитної бази. Вся зібрана інформація опрацьовується автоматично і зберігається у системі. З появою додатку "104.ua Контролери" зникли помилки, похибки, нагромадження та обробка матеріалів у паперовому вигляді. Контролер, окрім показників лічильника у додатку фіксує модель лічильника, його розміщення, стан", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Закарпатгаз" Олександр Кіндяк.

Сьогодні в АТ "Закарпатгаз" працює 100 контролерів, при цьому кількість споживачів природного газу в області перевищує 275 тисяч. Використання додатку "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.

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