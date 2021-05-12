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Контролеры "Житомиргаза" провели проверку показаний счетчиков на 48%

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Житомир, Среда 12 мая 2021 17:04
Контролеры "Житомиргаза" провели проверку показаний счетчиков на 48% Контролеры фиксируют показания счетчика (пресс-служба "Житомиргаза")
Автор: Мария Тарарыева

АО "Житомиргаз" проводит контрольную проверку узлов учета газа. Такая проверка проходит ежегодно, процесс занимает несколько минут. Сотрудники компании осуществляют ее самостоятельно, используя фотофиксацию, главное – предоставить доступ к узлу учета газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

Согласно Кодексу ГРМ, которым руководствуется АО "Житомиргаз", раз в полгода контролер должен зафиксировать показания счетчика и внести данную информацию в биллинговую систему. Сбор данных выполняется непосредственным визитом в дом и фотофиксацией данных на счетчике.

"Контрольная сверка проводится ежегодно, независимо от времени года. Это делается для того, чтобы наши потребители платили за реально потребленные кубометры газа и не возникало разногласий в расчетах", - рассказывает коммерческий директор АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

По словам пресс-службы, перед тем, как приступить к работе, все контролеры проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника. Контроллеры имеют защитные маски, антисептики и перчатки.

"В таких условиях мы работаем второй год подряд. Наши работники очень ответственно относятся к выполнению своей работы с соблюдением всех эпидемиологических требований, ведь речь идет о безопасности и здоровье каждого", - говорит начальник отдела инспектирования Вита Кузьмич.

В пресс-службе отметили, что сегодня в компании "Житомиргаз" работает 109 контролеров, а количество потребителей природного газа в области – около 365 тысяч.

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