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Контролери "Житомиргазу" провели перевірку показань лічильників на 48%

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Житомир, Середа 12 травня 2021 17:04
Контролери "Житомиргазу" провели перевірку показань лічильників на 48% Контролери фіксують показання лічильника (прес-служба "Житомиргазу")
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Житомиргаз" проводить контрольну перевірку вузлів обліку газу. Така перевірка проходить щорічно, процес займає декілька хвилин. Співробітники компанії здійснюють її самостійно, використовуючи фотофіксацію, головне – надати доступ до вузла обліку газу.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".

Згідно з Кодексом ГРМ, яким керується АТ "Житомиргаз", раз на півроку контролер має зафіксувати показання лічильника та внести дану інформацію до білінгової системи. Збір даних виконується безпосереднім візитом до помешкання та фотофіксацією даних на лічильнику.

"Контрольна звірка проводиться щорічно, незалежно від пори року. Це робиться для того, аби наші споживачі сплачували за реально спожиті кубометри газу та не виникало розбіжностей у розрахунках," - розповідає директор комерційний АТ "Житомиргаз" Людмила Усик.

За словами прес-служби, перед тим, як приступити до роботи, усі контролери проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника. Контролери мають захисні маски, антисептики та рукавички.

"В таких умовах ми працюємо другий рік поспіль. Наші працівники дуже відповідально ставляться до виконання своії роботи з дотриманням усіх епідеміологічних вимог, адже мова йде про безпеку та здоров’я кожного", - говорить начальник відділу інспектування Віта Кузьмич.

У прес-службі зазначили, що сьогодні у компанії "Житомиргаз" працює 109 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – близько 365 тисяч.

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