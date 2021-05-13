Контролеры "Черновцыгаза" осуществили фиксацию более 150 тысяч показателей

За восемь месяцев работы мобильного приложения "104.ua Контроллеры" работники АО "Черновцыгаз" зафиксировали 150 тысяч показателей счетчиков газа. В частности с начала инвентаризации контролерам удалось снять более 13 тысяч показателей. Использование приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременило стандарты работы газовиков.

"Кое-кто передает неверные показатели счетчика сознательно, а кое-кто действительно ошибившись. Именно для этого и проводятся инвентаризация, чтобы потребители были уверены, что учет газа осуществляется прозрачно и честно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что контрольная фотофиксация показаний счетчиков специалистами газовых компаний длится несколько секунд. Зато позволяет избежать любых разногласий с потребителем. Автоматически это фото обрабатывается и данные в режиме онлайн обновляются на лицевом счете клиента.

"Вместо огромного количества бумажных записей теперь у контролеров "Черновцыгаза" современные телефоны. Приложение "104.ua Контроллеры" позволяет избегать ошибок и погрешностей, а основное - значительно ускорить работу. Лучше и газовикам, и потребителям. Кроме показателей счетчика, контроллер в приложении фиксирует также его модель, размещение и состояние. Вся собранная информация обрабатывается автоматически и хранится в системе", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Черновцыгаз" Александр Стужук.

По словам пресс-службы, в компании "Черновцыгаз" работает 55 контролеров. Каждый из них в течение дня фиксирует около 40 показателей счетчиков. В целом в Черновицкой области более 230 тысяч потребителей природного газа, которых обслуживает АО "Черновцыгаз" и к которым должны наведаться контроллеры.