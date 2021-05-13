Контролери "Чернівцігазу" здійснили фіксацію понад 150 тисяч показників

За вісім місяців роботи мобільного додатку "104.ua Контролери" працівники АТ "Чернівцігаз" зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу. Зокрема з початку інвентаризації контролерам вдалося зняти понад 13 тисяч показників. Використання додатку "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.

"Дехто передає невірні показники лічильника свідомо, а дехто дійсно помилившись. Саме для цього і проводяться інвентаризація, аби споживачі були впевнені, що облік газу здійснюється прозоро і чесно", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що контрольна фотофіксація показань лічильників фахівцями газових компаній триває кілька секунд. Натомість дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей зі споживачем. Автоматично це фото обробляється і дані в режимі онлайн оновлюються на особовому рахунку клієнта.

"Замість величезної кількості паперових записів тепер у контролерів "Чернівцігазу" сучасні телефони. Додаток "104.ua Контролери" дозволяє уникати помилок та похибок, а основне - значно пришвидшити роботу. Краще і газовикам, і споживачам. Окрім показників лічильника, контролер у додатку фіксує також його модель, розміщення та стан. Вся зібрана інформація опрацьовується автоматично і зберігається у системі", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Чернівцігаз" Олександр Стужук.

За словами прес-служби, у компанії "Чернівцігаз" працює 55 контролерів. Кожен з них протягом дня фіксує близько 40 показників лічильників. Загалом в Чернівецькій області понад 230 тисяч споживачів природного газу, яких обслуговує АТ "Чернівцігаз" та до яких мають навідатися контролери.