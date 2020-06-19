Контроль за карантином в Украине с понедельника усилят

Полиция с понедельника начнет более жестко реагировать на нарушения
Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с понедельника Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.
По словам Степанова, нужно вернуться к наложению штрафов за нарушения карантина, чтобы не допустить итальянского или испанского сценариев.
"У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании", - заявил он.
Как рассказал главный санврач Виктор Ляшко, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Нарушение также обнаруживают в транспорте.
Ляшко напомнил, что для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ есть специально разработанные требования.
В частности, работники учреждений должны проходить термометрию, а посетителей допускать с учетом нормы "один на 10 кв. метров". Кроме того, в транспорт не должны допускать пассажиров без масок и больше, чем предусмотрено сидячих мест.
Напомним, в правительстве заявили о приближении Украины к новой волне коронавируса из-за несоблюдения карантина.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 900 новых больных коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
Автор: Анастасия Светлевская