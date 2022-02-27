Контроль над Харьковом полностью наш, враг абсолютно деморализован, - заявление ОГА

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Терроборона, происходит полная зачистка города от врага", - заявил чиновник.

По его словам, русский враг - абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ сдаются.

О ситуации в области по состоянию на сейчас:

Чугуев - полностью под контролем украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Сейчас наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.

Фиксируются отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.