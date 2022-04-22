Контрнаступление будет: Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%. Вопрос когда и какими силами
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.
Он отметил, что Мариуполь в глубоком тылу противника.
"Это не обычная история. У наших там непростая ситуация, но они держатся... У части пессимистическое настроение, у другой части настроение боевое. Но ситуация для них очень сложная", - сказал Арестович.
Он подчеркнул, что все надеяться на освобождение Мариуполя и работают над этим.
"Мы делаем все, чтобы их унести оттуда любым способом. Контрнаступление будет, я уверен на 101%. Вопрос только когда и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными силами... Если вы думаете, что Залужный хочет сдать Мариуполь, то вы очень ошибаетесь. Нам не нужны мертвые герои", - отметил советник главы ОП.
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