Контрнаступ ЗСУ триває важко, але прогрес вражає, - Нуланд

Контрнаступ Збройних сил України йде важко, але досягнутий прогрес, з огляду на умови, в яких він проходить, вражає.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ялтинської європейської стратегії.

"Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", - сказала вона.

За словами Нуланд, Росія за кілька місяців створила потужну оборону на тимчасово окупованому півдні країни.

"Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Нам необхідно зрозуміти, що потрібно Україні для того, щоб зняти цю оборону, і ми не зможемо цього зробити, поки Україна не почне протистояти цій обороні", - заявила вона.

Нуланд додала, що російську оборону можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

"Ми отримали гарне уявлення про те, що необхідно, коли були тут. Саме тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби", - наголосила заступник держсекретаря США.

Вона додала, що Сполучені Штати роз'яснюють усім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки для глобальної безпеки матиме, якщо Україна не переможе в цій війні

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін доб'ється успіху, таке зло буде нормалізовано в усьому світі. Україна стоїть на правильному боці демократії і потребує нашої підтримки", - резюмувала вона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.