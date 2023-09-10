Контрнаступление ВСУ идет тяжело, но прогресс впечатляет, - Нуланд

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет трудно, но достигнутый прогресс, учитывая условия, в которых оно проходит, впечатляет.

Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ялтинской европейской стратегии.

"Это контрнаступление идет километр за километром, но мы впечатлены достигнутым прогрессом, особенно на юге", - сказала она.

По словам Нуланд, Россия за несколько месяцев создала мощную оборону на временно оккупированном юге страны.

"Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет. Нам необходимо понять, что нужно Украине для того, чтобы снять эту оборону, и мы не сможем этого сделать, пока Украина не начнет противостоять этой обороне", - заявила она.

Нуланд добавила, что российскую оборону можно преодолеть при условии тесного сотрудничества между правительствами США и Украины.

"Мы получили хорошее представление о том, что необходимо, когда были здесь. Именно поэтому мы стараемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства", - подчеркнула заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что Соединенные Штаты разъясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будут, если Украина не победит в этой войне

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, такое зло будет нормализовано во всем мире. Украина стоит на правильной стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", - резюмировала она.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Работино.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Работино подразделения с других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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