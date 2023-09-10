UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов

Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме", - заявив керівник ГУР.

За його словами, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, при цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.

На його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – це дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило БудановКонтрнаступ ЗСУВСУГУР