Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові напрямки

Українські війська 11 липня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту, на деяких з них ЗСУ вдалося досягти успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальні дії на мелітопольському та бердянському напрямках. У свою чергу, офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують контрнаступні дії навколо Бахмута.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 липня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від села Роботине (15 км на південь від Оріхова). Російський блогер також заявив, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута).

Ключові висновки ISW: