Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові напрямки
Українські війська 11 липня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту, на деяких з них ЗСУ вдалося досягти успіхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальні дії на мелітопольському та бердянському напрямках. У свою чергу, офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують контрнаступні дії навколо Бахмута.
На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 липня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від села Роботине (15 км на південь від Оріхова). Російський блогер також заявив, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута).
Ключові висновки ISW:
- Німеччина та Франція зобов'язалися надати Україні більше систем озброєнь у перший день саміту НАТО 2023 року у Вільнюсі 11 липня.
- Коаліція 11 держав підписала меморандум з Україною, в якому викладено умови навчання українських пілотів літаками F-16.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу спробував подати український контрнаступ як невдалу спробу на тлі саміту НАТО.
- Внаслідок українського ракетного удару загинув заступник командувача ПВО Росії генерал-лейтенант Олег Цоков у Бердянську Запорізької області.
- Російські блогери розкритикували російське військове командування за нездатність захиститись від українських ударів по російських штабах.
- Російські війська ведуть наступальні дії лінії Сватове – Кремінна і досягли територіальних успіхів.
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північній та південній околицях Бахмута.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що українські військові беруть Бахмут під вогневий контроль. За його словами, ворог там опинився у пастці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.