Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові ділянки фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними експертів ISW, ЗСУ завдавали локальні наземні удари на захід і на південь від Кремінної Луганської області. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також заявила, що українські військові продовжують контрнаступні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські підрозділи атакували північну та південну околиці Бахмуту.

Крім того, ЗСУ продовжували контрнаступ південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, підрозділи ЗСУ також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова Запорізької області.

Ключові висновки ISW:

The New York Times опублікувала статтю, яка підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська, швидше за все, зруйнували греблю Каховської ГЕС.

Окупанти провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, а ЗСУ, як повідомляється, провели локальні наземні атаки на захід та південь від Кремінної.

Російські сили продовжили наступальні операції в районі Вугледару, ймовірно, у відповідь на успіхи ЗСУ 16 червня.

Російські джерела твердять, що українські сили активізували атаки на заході Запорізької області.

Кремль продовжує зусилля щодо поступової мобілізації оборонно-промислової бази Росії.

Російські офіційні особи планують кілька інфраструктурних проектів, що з'єднують окуповану Запорізьку область з окупованим Кримом, які, ймовірно, забезпечать нові лінії зв'язку для військ РФ.

Контрнаступ Збройних сил України

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас, наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

На думку президента Чехії Петра Павела, Збройні сили України ще не розпочали справжнього контрнаступу. Основні цілі та результати - ще попереду.