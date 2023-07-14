Контрнаступ під Бахмутом та позиційні сутички під Кремінною: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські джерела стверджували, що російські війська здобули територію та провели наступальні операції поблизу Куп’янська та Сватового 13 липня. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відрізали українські наземні лінії зв’язку (GLOC) у невизначеному районі вздовж траси N26 Чугуїв-Милове, який проходить через Куп’янськ і Сватове, хоча на даний момент ISW не знайшло доказів, які б підтверджували ці російські заяви.

Російські джерела стверджували, що бої тривали в Новоселівському (16 км на північний захід від Сватового) і що лінія фронту зараз проходить по Новоселівській залізниці. Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували поблизу лісосмуги в районі Новоселівського залізничного полотна і що російські війська вели наступальні операції на південь від Новоселівського та в районі Новоселівського залізничного полотна.

Він також зазначив, що в районі Новоселівського бої ведуть підрозділи 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу). Російські джерела також стверджували, що російські сили здійснили наземні атаки поблизу Куземівки (14 км на північний захід від Сватового).

Російські військові блогери стверджували, що просування росіян у цьому районі створить умови для часткового оточення російськими військами Новоселівського та подальшого наступу на Стельмахівку (16 км на захід від Сватового). Проте українські військові повідомляли, що російські наступальні операції під Новоселівським були безуспішними.

13 липня російські та українські сили вступили в позиційні бої поблизу Кремінної. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що українські сили безуспішно атакували російські позиції біля Діброви (4 км на південний захід від Кремінної) та Кремінної.

Колишній посол так званої "ЛНР" у Росії Родіон Мірошник заявив, що російські війська вступили в бій з українськими силами в районі Кремінського та Серебрянського лісництв. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська продовжували штурм поблизу Торського (13 км на захід від Кремінної).

Інший військовий блогер вказав, що на Торському напрямку діяли медики 74-ї окремої мотострілецької бригади (41-а загальновійськова армія ЦВО). Українські військові повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на схід від Невського (19 км на північний захід від Кремінної), на схід від Тернів (15 км на північний захід від Кремінної) та поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що російські сили продовжували наступати на захід від Кремінної та Сватового, намагаючись відтягнути українські резерви на лінію фронту в Луганській області з їхніх позицій у районі Бахмута.



Український чиновник зазначив, що російські війська накопичують потужне угруповання сил на Куп’янському та Лиманському (на захід від Кремінної) напрямках. Череватий заявив, що російські війська зосереджують на Луганську повітряно-десантні сили (ВДВ), невизначені стрілецькі з'єднання, підрозділи БАРС (Бойового резерву Російської Федерації), елементи територіальної оборони, невеликі приватні військові компанії, такі як "Ветеран", і штурмові групи "Шторм-З".

Череватий також зазначив, що чеченські підрозділи діють поблизу Сватового, але зазначив, що ці сили виконують суто поліцейські завдання.

Бої на Донбасі

13 липня українські війська здійснили наземні атаки та просунулися в район Бахмута. Генеральний штаб України та заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на північ і південь від Бахмута та просунулися на південний фланг Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські війська володіють ініціативою навколо Бахмута та просуваються на нові позиції на невизначених висотах. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки біля Веселого (20 км на північний схід від Бахмута).

На кадрах, опублікованих 13 липня, нібито видно, як підрозділи 3-го десантно-штурмового загону (підрозділ невідомої чисельності) 137-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (106-ї гвардійської дивізії ВДВ) відбивають українську атаку на Соледарському напрямку (12 км на північний схід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські сили з висот поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російські "воєнкори" також стверджували, що українські сили здійснили атаки поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), а також що тривають бої поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

13 липня російські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили всі російські атаки поблизу Берхівки. Череватий повідомив, що поблизу Кліщіївки діють невизначені чеченські формування у внутрішній охороні без бойового значення.

Російський військовий блогер заявив, що підрозділ 106-ї гвардійської дивізії ВДВ щоночі мінує райони поблизу Бахмута і за дві години може встановити понад 400 мін. На кадрах, опублікованих 13 липня, нібито видно, як підрозділи 4-ї ОМСБр (2-й корпус армії так званої "ЛНР") діють на Бахмутському напрямку.

Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 13 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки). У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Красногорівки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (30 км на південний захід від Донецька).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Кераміки (10 км на північ від Авдіївки) та Мар’їнки. Відомий російський "воєнкор" і колишній російський офіцер Ігор Гіркін заявив, що штурмові підрозділи "Шторм-З" продовжують атакувати в напрямку Авдіївської промзони.

На кадрах, опублікованих 12 і 13 липня, нібито видно, як на Авдіївському напрямку діють підрозділи 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) і підрозділи 33-го мотострілецького полку 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія), що діяла на мар'їнському напрямку.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, чеченські формування, здійснили багато атак із саморобних вибухових пристроїв (VBIED) поблизу Мар’їнки протягом червня, і що більшість VBIED здетонували, не досягнувши наміченої цілі через протитанкові міни та вогонь прямою наводкою.

"Південна вісь"

Українські сили повідомили про проведення обмежених наступальних дій у західній частині Донецької області 13 липня. Російське джерело стверджувало, що російські сили відбили українську диверсійно-розвідувальну групу на північ від Володимирівки (10 км на південний схід від Вугледара).

13 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Міноборони Росії стверджує, що російські війська відбили дві наземні атаки українських військ у районі Рівнополя (8 км на південний захід від Великої Новосілки) та Новодонецького (11 км на південний схід від Великої). Новосілка).

Інші російські джерела стверджували, що українські сили додатково атакували поблизу Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки), Макарівки (5 км на південь від Великої Новосілки) та Старомоєрського (8 км на південь від Великої Новосілки). Російські джерела стверджували, що українські війська посилили наступ у районі кордону Донецько-Запорізької областей і бойові дії в цьому районі набувають виснажливого характеру.

Станом на 13 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські операції тривають у районах Новоданилівка-Широка Балка (приблизно 3 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Новопокровка (6-13 км на південний схід від с. Оріхів), атаки були частково успішними.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що українські війська захопили позиції російського 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на північний схід від Роботиного (11 км на південь від Оріхова).

Проте МО Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що російські війська відбивали українські наземні атаки на лінії П'ятихатки-Жереб’янка (23-26 км на південний захід від Оріхова).

Російські "воєнкори" стверджували, що станом на 13 липня українські війська зберігають обмежену присутність у східній (лівобережній) Херсонській області. Російські військові блогери стверджували, що вогонь російської артилерії заважає українським силам підсилити або поповнити угруповання біля Антонівського мосту на східному березі Херсонської області.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російська окупаційна влада досі відмовляє персоналу МАГАТЕ в доступі до деяких критичних зон Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). 12 липня МАГАТЕ заявило, що російські оператори ЗАЕС досі не дозволили персоналу МАГАТЕ отримати доступ до дахів захисної оболонки реактора для перевірки на наявність вибухівки.

У МАГАТЕ зазначили, що персонал МАГАТЕ на ЗАЕС поки не помітив жодних мін чи інших вибухових речовин під час інспекцій інших територій. Також в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС готується до переведення реактора № 4 від холодної зупинки до гарячої зупинки і реактора № 5 від гарячої зупинки до холодної зупинки для поточного ремонту.

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