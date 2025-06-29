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Контракт замість суду: десантники взяли в полон росіянина, що пішов воювати з СІЗО

Україна, Неділя 29 червня 2025 22:01
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Контракт замість суду: десантники взяли в полон росіянина, що пішов воювати з СІЗО Фото: десантники взяли в полон росіянина (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російське командування кидає на війну навіть тих, хто ще не дочекався вироку. Один із таких "новобранців" потрапив у полон до українських десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ 29 червня.

Наразі вже було чимало підтверджень, що росіяни беруть мобілізаційний ресурс серед ув’язнених. Одним з таких підтверджень став і військовополонений Олексій Швартцман.

"Тепер стало відомо, що вони не гребують набирати "новобранців" серед тих, які тільки потрапили за стіни СІЗО, не чекаючи кінця слідчих дій та вироку суду. Саме така "жертва" чекістської влади РФ потрапила в полон воїнам 95 бригади ДШВ", - розповіли десантники.

Як стало відомо співробітникам військової контррозвідки СБУ, полонений мав відповідати перед законом за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, але його змусили підписати контракт зі 104 гвардійським десантно-штурмовим полком, звідки він вже потрапив у полон.

"Командири говорили, що все буде добре. Обманули нас. Сказали, що війни, як такої, немає. "Пташки", тільки "пташки", лише окопатися і сидіти. Постійно погрожували "обнулити" нас, тобто вбити", - скаржиться російський військовополонений.

Також, як стало відомо, у російській армії є роти Z, куди поранених замість госпіталізації відправляли воювати далі.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, Росія вербує на фронт близько 10 тисяч осіб щомісяця. В окремому матеріалі РБК-Україна писало, за які обіцянки росіяни йдуть на поле бою та яка основна причина для підписання контракту з армією.

Зауважимо, що днями військові ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.

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