Контрабанду леса видят все, кроме главы Гослесагентства, - Галасюк

У Ляшко уверены, что глава Гослесагентства упорно "не видит" масштабов контрабанды леса

Руководство Гослесагентства остается единственными людьми в стране, которые упорно "не видят" масштабов контрабанды леса из Украины. Об этом Виктор Галасюк, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, депутат от Радикальной партии Олега Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, ведомство оказалась основным выгодополучателем от наложенного президентом Петром Порошенко вето на закон, которым вводились меры по предотвращению незаконного вывоза леса.

"У главы Гослеса очень много сомнений и безграничная благодарность президенту Порошенко. Благодарит, благодарит, благодарит президента за вето на запрет экспорта дров (наш с Олегом Ляшко и коллегами закон №5495 о сохранении украинских лесов). Почему-то я не удивлен",- написал Галасюк.

Галасюк предположил, что сомнения в серьезности исследования Earthsight о масштабных нарушениях в украинских лесах, высказанные Бондарем, объясняются тем, что исследователи использовали более широкие массивы данных, чем те, которые предпочитает предоставлять Гослесагентство. При этом он подчеркнул, что информация, которая была подана премьер-министру и на основании которой принималось решение о масштабных проверках лесхозов была абсолютно качественной, а сам аудит – давно необходимым.

Нардеп уверен в правильности предложенного Радикальной партией решения - эмбарго на экспорт дров из Украины, под видом которых вывозится бизнес-древесина. Спрос на внутреннем рынке на дрова со стороны переработчиков оценивается в 1,5 млн тонн, что превышает объемы их экспорта, поэтому никакого вреда лесной отрасли запрет на вывоз не нанесет.

"До 14000 (!) вагонов (!) леса (!) на Европу пошло в 2017 году вопреки мораторию - украинцы на границе видят, британские исследователи видят, команда РПЛ видит, уже и премьер заметил, а глава Гослеса сомневается", - отметил народный депутат.

Нардеп-радикал Игорь Мосийчук в свою очередь опубликовал фото Владимира Бондаря с примечанием, что "страна должна знать своих "держиморд".

"Это недоразумение в таком высоком кресле, которое несет прямую ответственность за целую лесную отрасль в Украине позволяет себе необоснованные обвинения политиков, которые выступали и выступают за сохранение украинских лесов и развитие отечественной деревообрабатывающей отрасли. И знаете почему эта держиморда так поступает? Правильно! - коррупция! Незаконное обогащение за счет нашего украинского леса и вывоз необработанной древесины за границу - вот главная цель пребывания этого существа в должности!", - написал Мосийчук.

Он также предложил сообщить о всех фактах коррупции в лесах ему лично или ВРУ и взялся переадресовать их правоохранительным органам.

Ранее в комментарии телеканалу "Сфера-ТВ.Луцьк" Владимир Бондарь заявил, что законопроект №5495 о запрете на экспорт дров, инициированный "Радикальной партией Олега Ляшко"– "чистой воды политический заказ, выполнением которых известен Олег Ляшко", за выполнение которого Радикальная партия получила 1 млн долл. "К счастью, вмешался президент и наложил вето на этот закон", - сказал он.

Он также заявил, что расследование британской неправительственной организации Earthsight является инспирированным и направлено на подрыв экономики странны. Поэтому решение Кабмина о масштабном аудите лесхоза, основанное на нем, было поспешным и не профессиональным.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 1 января 2017 года. Тем не менее, за 2017 год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых около 660 тыс. тонн - в страны ЕС.