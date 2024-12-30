Контрабандисти ввозять розкішні автомобілі з Європи до Росії попри санкції, - FT

Зокрема, видання виявило п’ять російських компаній, які пропонують контрабандно перевозити автомобілі з Європи з об’ємом двигунів, що підпадають під санкції ЄС.

Як пише FT, приклад контрабанди було виявлено в оголошенні російського імпортера AvtoImport на сайті Auto.ru. Там показано оголошення про BMW 530 d M Sport за ціною 68 200 доларів. Фото вказує, що автомобіль все ще знаходиться у Німеччині. Водночас станом на середину грудня цей автомобіль ще продавався за 31 900 євро на сайті німецького продавця Autopartner BGL.

"Оголошення, які публікуються в Росії, не мають до нас жодного відношення," - сказав представник Autopartner BGL, підтвердивши, що автомобіль все ще в Німеччині і на той момент не був проданий.

Варто зауважити, що FT виявило ще понад 50 розкішних автомобілів від 25 різних німецьких автосалонів на російському сайті Auto.ru. Російські імпортери пропонували ці авто з націнкою близько 19 000 євро в середньому. В оголошенні контрабандисти заявляють, що машини буде відправлено до третьої країни.

До прикладу, FT відстежило Mercedes-Benz S350 чорного кольору. У січні 2024 року авто продали киргизькій таксомоторній компанії, а вже у березні Mercedes-Benz був зареєстрований у Москві як таксі.

"Ми маємо покупця, платника, експортера, у нього є експортні документи. Що ще ми маємо зробити? Мене не цікавить, що відбувається з автомобілями після цього... Я просто веду бізнес і виконую свої обов’язки", - заявив представник Kessler & Haag Артур Кесслер.

Видання зазначає, що постачання європейських автомобілів до Росії триває попри посилення санкцій ЄС. За словами представника з продажу AvtoImport автомобілі з Німеччини тепер перевозять "не через Білорусь, а через Туреччину, Грузію, а потім до Росії".

"Експорт автомобілів із Європи став надзвичайно складним," - додав він.

Він зауважив, що тепер дешевше і швидше перевозити німецькі автомобілі преміум-класу через Південну Корею, яка ввела "мінімальні" санкції проти Росії.

За приблизно 30 000 рублів, додав він, можна переналаштувати бортові системи автомобіля з корейської на російську.

Санкції проти Росії

ЄС з початку вторгнення ввів 13 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі, зараз обговорюється 14-й. До нього можуть увійти 21 компанія та 19 осіб, а також нові санкції через смерть Олексія Навального.

Також ми писали, що Європейський союз готується посилити санкції проти Білорусі. Нові санкції будуть направлення на обмеження "лазівок", які Росія використовує для обходу обмежень.