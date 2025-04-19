Контингент США у Сирії скоротять до менш ніж тисячі військових: Пентагон пояснив причину
США планують зменшити кількість військового контингенту у Сирії до менш ніж тисячі військовослужбовців. Міністерство оборони Штатів збирається провести таке скорочення вже найближчий місяцями.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
За словами речника Міноборони США Шона Парнелла, Вашингтон визнає "успіх, якого Сполучені Штати досягли проти "ІДІЛ" (угруповання "Ісламська держава", - ред.), у тому числі його територіальну поразку у 2019 році під час президента (Дональда) Трампа".
Представник Пентагону зазначив, що 18 квітня міністр оборони Піт Гегсет наказав "консолідувати американські сили в Сирії в рамках операції Об'єднаних оперативних груп - операції Inherent Resolve" у Сирії.
Речник Міноборони США пояснив, що така консолідація відображає "значні кроки, які ми зробили" для зниження оперативної спроможності "ІДІЛ" на регіональному та глобальному рівнях.
"Цей навмисний і заснований на умовах процес скоротить слід США в Сирії до менш ніж тисячі військовослужбовців США в найближчі місяці", - заявив Парнелл.
Операція США проти "Ісламської держави" у Сирії триватиме
За останній рік Центральне командування США завдало десятки авіаударів по об'єктах, пов'язаних з "ІДІЛ" на Близькому сході.
У Пентагоні заявляють, що у міру того, як ця "консолідація" відбудеться, відповідно до зобов'язань президента США Трампа "досягти миру через силу", Центральне командування Штатів залишатиметься готовим продовжувати удари по залишках "ІДІЛ" у Сирії.
"Ми також будемо тісно співпрацювати з дієздатними та готовими партнерами по коаліції, щоб підтримувати тиск на "ІДІЛ" і реагувати на будь-які інші терористичні загрози, що виникають", - розповів представник Пентагону.
У Міноборони США додають, що відомство продовжує підтримувати "значний обсяг можливостей у регіоні та здатність динамічно коригувати розташування сил на основі розвитку ситуації з безпекою на місцях".
Скорочення військового контингенту США у Сирії
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Пентагон працює над планом щодо повного виведення військ США з Сирії.
До слова, нещодавно видання Ynet писало, що Ізраїль стривожений рішенням президента США Трампа вивести війська США з Сирії. Офіційний Єрусалим вважає, що це дозволить Туреччині суттєво посилити вплив у цій країні та загалом у регіоні.
Вже 19 квітня американська газета The New York Times повідомляла, що США почали виведення сотень військових із північно-східної частини Сирії у рамках скорочення військового контингенту США приблизно до 1400 з 2000. Також американське військове керівництво закриває 3 з 8 своїх невеликих діючих баз на північному сході цієї країни.
Додамо, офіційні особи розповіли американським ЗМІ, що через 60 днів командири США оцінять, чи варто проводити додаткове скорочення.
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